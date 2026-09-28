Из Москвы начали улетать кукушки, стрижи и другие перелетные птицы

В Москве началась осенняя миграция птиц Из Москвы начали улетать кукушки, стрижи и другие перелетные птицы

Москва28 сен Вести.В Москве и области стартовал сезон миграции перелетных птиц. Столицу покидают ласточки, кукушки, стрижи, мухоловки, скворцы и зяблики, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Птички отправляются на юг и вернутся только весной.

Зеленые территории города стали для птиц местом гнездования и источником корма. В рамках благоустройства специалисты разбивают новые парки, озеленяют пространства, высаживая деревья и кустарники, приводят в порядок водоемы. Эти изменения трансформируют экосистемы и приносят пользу пернатым отмечается в сообщении

Первыми улетают насекомоядные стрижи, кукушки, ласточки и мухоловки. В середине октября покинут столицу скворцы, зяблики и дрозды, которые питаются не только насекомыми, но и растительной пищей. А после покинут территорию водоплавающие птицы.

На природных территориях Москвы значится более 250 видов птиц. Около 100 из них остаются на зиму в столице.