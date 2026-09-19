Москва19 сен Вести.Около 15 видов птиц прилетят на зимовку в Москву из тундры, лесотундры и тайги, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды на официальном сайте.

Стоит отметить, что сроки прилета этих птиц могут варьироваться в зависимости от условий конкретной зимы и наличия кормовых объектов. К нам пернатые летят, когда природные запасы корма на привычных для них северных природных территориях заканчиваются. Всего в столицу на зиму прилетают около 15 видов птиц отметил руководитель департамента Антон Кульбачевский

Так, в городе уже заметили свиристелей и обыкновенных чечеток. Вскоре к ним присоединятся серый сорокопут, зимняк, пуночка и клест-еловик, которые обычно появляются в парках в декабре. В январе же прибудут длиннохвостая неясыть, луток, большой и средний крохали.