В Московском зоопарке уточнили, какую одежду лучше принести для обезьян Московский зоопарк объявил о сборе текстиля для человекообразных обезьян

Москва22 сен Вести.Московский зоопарк сообщил о запуске благотворительной акции по сбору текстиля для обитателей павильона "Приматы". Подробности размещены в канале MAX.

С наступлением холодов животные особенно нуждаются в мягких теплых вещах, чтобы чувствовать себя уютно и комфортно. Кроме того, для приматов текстиль – это один из любимых предметов досуга.

Крупные человекообразные приматы - борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, а также капуцины и мартышковые - с удовольствием придумывают с вещами различные занятия. Они стирают белье, отжимают его, развешивают сушиться и даже моют тканью окна в своих вольерах говорится в сообщении

Одно из любимых занятий приматов – примерка одежды и демонстрация обновок, как это недавно сделали взрослые самки орангутанов Чапа и Чава.

К вещам, которые можно приносить, есть ряд требований. Весь текстиль должен быть новым.

Это строгое требование связано с санитарно-гигиеническими нормами содержания животных, а не с их капризами уточнили в зоопарке

В дар животным можно приносить пледы из натуральных, приятных на ощупь материалов; хлопковые простыни; свободную одежду (футболки, свитшоты, худи оверсайз с капюшоном) размера XL и больше.

В целях безопасности у одежды не должно быть крючков, пуговиц, замков и любых других жестких элементов. Наряд должен легко сниматься и надеваться.

Наши приматы - очень умные и социальные создания. Для них важно не только физическое тепло, но и новые впечатления, игры и тактильные ощущения. Текстиль становится для них отличным обогащением среды рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Москвичей и гостей столицы приглашают принять участие в акции, которая продлится с 21 сентября по 4 октября. Вещи нужно упаковать в пакеты и с 9 до 21 часа принести на КПП №4 по адресу: Большая Грузинская ул., д. 8, стр. 26.