Панчу исполнился год: как живет детеныш макаки, который растрогал весь мир Панчу из японского зоопарка отправили более 2 тысяч открыток на день рождения

Москва26 июл Вести.В воскресенье, 26 июля, маленькому самцу японской макаки по кличке Панч (в российских СМИ его часто называют Панти), за судьбой которого следят во всем мире, исполнился год.

По данным СМИ, в зоопарке города Итикава в Японии, где проживает Панч, рассказали, что в честь знаменательной даты малышу прислали 2,5 тысячи открыток из разных стран. В зоопарке устроили выставку посланий для Панча.

По последней информации, Панч больше не цепляется за свою мягкую игрушку и окончательно адаптировался в обществе сородичей. Он слился с группой обезьян настолько, что его уже трудно от них отличить.

Панч родился в зоопарке, однако почти сразу от него отказалась мать. За детенышем начали ухаживать сотрудники и дали ему мягкую игрушку в виде орангутана, с которой он постоянно проводил время. Дело в том, что для детенышей необходим контакт с матерью: это дает чувство безопасности, помогает развивать мышцы и закладывает основы эмоциональной стабильности, а игрушка стала заменителем. В шестимесячном возрасте Панч был помещен в вольер к сородичам, но те сначала игнорировали детеныша и даже нападали на него. Кадры с Панчем, обнимающим игрушку в одиночестве, стали вирусными в сети. Интернет-пользователи со всего мира стали следить за новостями о жизни малыша. Московский зоопарк для поддержки тоже передал для Панча мягкую игрушку.