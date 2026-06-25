В Китае зоопарк перекрасил собак в панд ради привлечения посетителей Китайский зоопарк раскрасил собак под панд для рекламы

Москва25 июн Вести.Зоопарк китайского города Цюйфу оказался в центре общественного обсуждения после того, как сотрудники перекрасили собак породы чау-чау в черно-белые цвета, сделав их похожими на панд. Необычная акция была направлена на привлечение посетителей, однако вызвала волну критики в социальных сетях, пишет газета Hebei Daily.

Окрашенных собак разместили в вольерах, а трансляции с ними велись через официальные аккаунты зоопарка. Многие пользователи интернета посчитали подобный подход неэтичным и обвинили учреждение в попытке использовать внешний эффект ради повышения популярности.

В администрации зоопарка заявили, что не стремились вводить посетителей в заблуждение. По словам представителей учреждения, возле клеток были установлены таблички с информацией о том, что животные являются собаками породы чау-чау, окрашенными профессиональными специалистами с использованием разрешенных косметических средств для животных.

В зоопарке также пояснили, что не имеют лицензии на содержание настоящих панд, поэтому решили создать необычную экспозицию для привлечения внимания публики.

Подобные случаи в Китае происходят не впервые. По данным издания, ранее один из зоопарков провинции Цзянсу перекрасил собак чау-чау под тигров, а в провинции Шаньдун осла сделали похожим на зебру с помощью окрашивания.