В японском зоопарке неизвестный направил лазер на вольер с макакой Панчем

Неизвестный целился лазером в вольер с макакой Панчем в Японии В японском зоопарке неизвестный направил лазер на вольер с макакой Панчем

Москва24 июн Вести.В японском зоопарке Итикава (префектура Тиба) неизвестный направил лазерный луч на вольер с обезьянами, где содержится известная макака по кличке Панч. К счастью, животные не пострадали.

Видеозапись происшествия, на которой виден красно-розовый луч, направленный на вольер с приматами, появилась в соцсети X. На фоне недавнего скандала с задержанием двух американцев администрация зоопарка провела проверку.

Что касается инцидента с направлением луча лазерной указки, мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается оворится в официальном заявлении зоопарка

По данным администрации, инцидент произошел около недели назад.

В связи с произошедшим руководство зоопарка призвало посетителей немедленно сообщать охране о любых подозрительных лицах с лазерными указками. Также строго запрещено использование вспышки при съемке.

При обнаружении нарушителя он будет немедленно выведен с территории зоопарка подчеркивается в заявлении

Макака Панч стала знаменитостью после того, как видео с ней и плюшевым орангутаном, заменившим ей мать, разлетелось по соцсетям. Ранее в мае полиция Тибы уже задерживала двух американцев, проникших в вольер с обезьянами: студента в ростовой кукле и его сообщника, снимавшего происходящее на видео. Нарушителей оштрафовали на 300 тысяч иен (около 1880 долларов) каждого.