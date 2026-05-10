Москва10 маяВести.Предприниматель из Украины Игорь Литвинчук бросал камни в редкого тюленя-монаха во время пребывания на Гавайях. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы происходящего пытались убедить Литвинчука прекратить, однако не смогли добиться необходимой реакции.
[Бизнесмен] лишь отмахнулся и заявил, что "богат и сможет оплатить любые штрафы"следует из публикации
Видео с действиями предпринимателя сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Кадры попали к сотрудникам правоохранительных органов, после чего Литвинчука задержали и начали разбирательство. Утверждается, что ему грозит наказание в виде лишения свободы до одного года.
Популяция тюленей-монахов составляет всего 1600 особей. Этот вид обитает только на Гавайях и находится под федеральной защитой.
Ранее на Украине бывшего начальника одного из правоохранительных органов обвинили в незаконном обогащении на 515 тысяч долларов.