Москва13 мая Вести.Бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после заседания суда закидали яйцами. Видео в соцсетях опубликовал украинский фотожурналист Ян Доброносов.

На кадрах видно, как молодой человек некоторое время преследует Ермака, затем кидает в него яйца и выкрикивает оскорбления.

Экс-главу офиса Зеленского обвиняют в легализации 460 млн гривен (768 млн рублей) при строительстве элитного жилья под Киевом. Меру пресечения суд планирует избрать в четверг, 14 мая, утром.