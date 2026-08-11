Мобилизация против макак: в Дели нанимают заклинателей обезьян Перед чемпионатом по бадминтону в Дели наняли заклинателей обезьян

Москва11 авг Вести.Перед мировым чемпионатом по бадминтону в Дели, который пройдет 17-23 августа объявили мобилизацию против назойливых макак, сообщает МК.RU. На стадионах будут работать особые заклинатели обезьян - специалисты по имитации криков.

Атаки обезьян на массовые мероприятия в Индии совсем не новость. Особенно этим грешат крупных чернолицых обезьян лангуры. Власти перепробовали массу способов борьбы с ними, но все они малоэффективны - обезьяны категорически не понимают, что объект закрыт на важное международное мероприятие, а могут и атаковать спортсменов. Поэтому впервые было нанять столь экзотических профессионалов - имитаторов отпугивающих криков лангуров.