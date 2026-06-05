Sportsnet сообщил о запрете ФИФА на вувузелы на матчах ЧМ-2026

Вувузелы будут под запретом на матчах ЧМ-2026 Sportsnet сообщил о запрете ФИФА на вувузелы на матчах ЧМ-2026

Москва5 июн Вести.Под запрет Международной федерации футбола (ФИФА) попало использование вувузел на матчах чемпионата мира 2026 года, сообщает Sportsnet.

Кроме вувузел, длинных пластиковых дудок, издающих монотонный гудящий звук, запрещены также свистки, клаксоны и любые другие устройства, издающие громкий шум. Пронос на стадион каких-либо музыкальных инструментов потребует согласования с организаторами мероприятия.

Еще в 2010 году УЕФА запретил проносить вувузелы на стадионы в рамках всех турниров, проводимых под эгидой ассоциации. Такое решение было принято ввиду того, что монотонный звук от африканских дудок вызывает дискомфорт у болельщиков и отвлекает их от происходящего на поле.