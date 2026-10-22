Эксперт рассказала, почему наука не может отказаться от экспериментов на мышах

"Маленькие друзья" науки: почему ученые до сих пор тестируют лекарства на мышах Эксперт рассказала, почему наука не может отказаться от экспериментов на мышах

Москва22 окт Вести.Современная наука постепенно переходит от использования лабораторных животных к созданию высокотехнологичных тест-систем на основе человеческих клеток, что позволяет повысить точность исследований и в ближайшем будущем значительно сократить потребность в экспериментах на животных. Об этом ИС "Вести" рассказала заведующая лабораторией экспериментальной и клеточной медицины, МФТИ, доцент кафедры системной и синтетической биологии, кандидат биологических наук Валерия Цвелая.

Она рассказала, почему ученые изначально начали тестировать на крысах и мышах лекарственные препараты.

В первую очередь, это связано с геномом - 99% генов человека и мыши совпадают. Но когда мы поднимаемся на уровень выше, там возникают проблемы… А так действительно большинство онкологических препаратов и революцию в онкологии сделали именно наши маленькие друзья рассказала Цвелая

Тем не менее, по ее утверждению, сегодня научное сообщество и профильные лаборатории переориентируются на разработку передовых технологий, что позволяет постепенно отказываться от использования лабораторных мышей и технологическим путем создавать клетки.

В первую очередь, это клетки, которые получены от человека - мы берем кровь, репрограммируем ее в наше эмбриональное состояние, и дальше получаем все нужные нам клетки. Из этого мы делаем тест-системы, которые могут умещаться в микрофлюидном чипе. Таким образом можно сделать органоиды трехмерные, можно сделать двухмерные, можно соединить несколько тканей, что уже дает какую-то системность, можно изучать метаболиты, с помощью этого рассказала она

Однако лабораторные грызуны остаются незаменимыми в медицине. Только они позволяют точно определить токсичность и специфичность препаратов для человека. Никакие современные технологии или роботы пока не способны заменить живой организм в этих критически важных исследованиях, заявила ученая

Мыши помогают понять, будет ли токсичен данный препарат конкретно для человека, на что он действует, какая у него специфичность и так далее. При этом мы уменьшаем количество животных, которых мы используем в доклинике. Системность пока мы полностью убрать не можем, но мы стремимся к этому. В течение 5-10 лет мы сократим количество животных, но пока без них обойтись нельзя рассказала Цвелая

Ранее российские ученые из МГУ протестировали на лабораторных мышах технологию клеточных пластов для восстановления поврежденных тканей.