© Обнаруженная связь между болезнями Паркинсона и Альцгеймера может привести к новым видам терапии., Globallookpress

ИИ в несколько раз ускоряет разработку лекарства для терапии болезни Альцгеймера

ИИ позволяет ускорить разработку лекарства для терапии болезни Альцгеймера ИИ в несколько раз ускоряет разработку лекарства для терапии болезни Альцгеймера

Москва26 ноя Вести.Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволяет в два-три раза ускорить синтез и проверку химических соединений в рамках разработки лекарства для терапии болезни Альцгеймера. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала эксперт отдела фармацевтической разработки АО "Р-Фарм" Анастасия Камнева.

До сих пор лекарственного препарата для терапии болезни Альцгеймера эффективного не существует. Поэтому мы пытаемся понять, в том числе с помощью искусственного интеллекта, как нужно улучшить уже существующую технологию, чтобы она приводила к увеличению эффективности нашей терапии рассказала она

Разработка лекарственного препарата занимает около 10-15 лет. Нейросеть позволяет сократить этот период. В данном случае экономить удается и другие ресурсы, потому что модель просчитывают математически. Уже протестировано больше 50 молекул кандидатов. Часть из них отсеяны на первом этапе, другие проверку прошли.

Иногда случается так, что с искусственным интеллектом у нас происходит достаточно длительный монолог, где мы вычищаем различные тонкости и какие-то грубые ошибки. В конечном итоге машина со мной соглашается, чему я очень рада. Если бы не было искусственного интеллекта, на синтез и проверку такого большого количества соединений могло уйти в два-три раза больше времени и ресурсов отметила Камнева

Помимо самого антитела лекарства, специалисты также работают над системой доставки препарата в центральную нервную систему.