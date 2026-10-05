Врач Баранов рассказал, как выявить болезнь Альцгеймера за годы до симптомов Невролог Баранов рассказал о современных методах диагностики болезни Альцгеймера

Москва5 окт Вести.С помощью современных методов диагностики болезнь Альцгеймера можно выявить за 10-20 лет до появления первых симптомов, заявил MK.RU врач-невролог Никита Баранов.

Он объяснил, что в основе заболевания лежит накопление в организме двух аномальных белков – бета-амилоида и тау-белка, на выявление которых и опирается современная диагностика.

Также врачи могут оценить соотношение амилоидных пептидов и выявить, есть ли у пациента изоформа ε4 белка аполипопротеин E, которая повышает риск заболевания.

Однако эти методы пока дорогостоящие. Часть из них инвазивные – спинномозговая пункция или позитронно-эмиссионная томография, которая выявляет скопление бета-амилоида в мозге. Назначать такие обследования в качестве скрининга для раннего выявления крайне проблематично. Точность маркеров по крови достигает 83%. Однако о введении их в широкую практику говорить пока рано: нужно несколько лет наблюдений отметил Баранов

Ранее сотрудники Томского НИИ микрохирургии провели историческую для медицины России операцию, направленную на облегчение у пациента симптомов болезни Альцгеймера.