Операцию для облегчения симптомов болезни Альцгеймера впервые провели в Томске

В Томске прооперировали пациента для облегчения симптомов болезни Альцгеймера Операцию для облегчения симптомов болезни Альцгеймера впервые провели в Томске

Москва1 окт Вести.Историческую для отечественной медицины операцию, а именно шейное лимфатическое шунтирование для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, провели хирурги Томска.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Томского НИИ микрохирургии, оперативное вмешательство поможет улучшить очистку и дренаж систем головного мозга, чтобы затормозить нейродегенерацию.

В Институте микрохирургии успешно проведена первая в России операция по глубокому шейному лимфатическому шунтированию пациентке с болезнью Альцгеймера сообщила собеседница агентства

Вмешательство выполнялось под микроскопом и заняло три часа. За это время хирурги соединили мельчайшие сосуды (менее 1 мм) с лимфатической системой, дренирующей жидкость из головного мозга.

Сейчас врачи будут наблюдать за состоянием пациентки. Они выразили надежду, что внедрение этого метода в перспективе станет более массовым и доступным для пациентов.