Москва1 октВести.Историческую для отечественной медицины операцию, а именно шейное лимфатическое шунтирование для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, провели хирурги Томска.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Томского НИИ микрохирургии, оперативное вмешательство поможет улучшить очистку и дренаж систем головного мозга, чтобы затормозить нейродегенерацию.
В Институте микрохирургии успешно проведена первая в России операция по глубокому шейному лимфатическому шунтированию пациентке с болезнью Альцгеймерасообщила собеседница агентства
Вмешательство выполнялось под микроскопом и заняло три часа. За это время хирурги соединили мельчайшие сосуды (менее 1 мм) с лимфатической системой, дренирующей жидкость из головного мозга.
Сейчас врачи будут наблюдать за состоянием пациентки. Они выразили надежду, что внедрение этого метода в перспективе станет более массовым и доступным для пациентов.