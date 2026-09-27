В РФ разработали методику лечения аневризмы аорты под местной анестезией В НМИЦ Алмазова рассказали об инновационной методике лечения аневризмы аорты

Москва27 сен Вести.В Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова разработали собственную методику лечения аневризмы аорты, позволяющую проводить операции под местной анестезией и помогать даже самым тяжелым пациентам. Подробности о ее преимуществах в интервью информационной службе "Вести" рассказали заведующий НИО сосудистой и интервенционной хирургии Михаил Чернявский и заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии №2 Артемий Чернов.

Аневризма аорты – расширение самого крупного сосуда в организме, которое врачи называют "безмолвным убийцей", поскольку человек может не подозревать о смертельной опасности. Единственное лечение – хирургическое. В Центре имени Алмазова перед операцией для каждого пациента индивидуально печатают 3D-модель аорты прямо в операционной. Благодаря таким копиям медики могут работать, сделав лишь несколько проколов и установив стент-графт или протез, который выступает защитным каркасом для слабого участка аорты.

По словам Чернявского, за рубежом подобные операции проводят под общим наркозом.

За рубежом те операции, которые мы делаем под местной, они делают под общим эндотрахеальным наркозом. А это очень опасно для пациентов с сопутствующей патологией, это во-первых, а во-вторых, для пожилых пациентов. У нас средний ценз по пациентам, которых мы оперируем с аневризмами, – это от 70 – 75-ти до 85-ти – 90 лет заявил Чернявский

Чернов отметил, что преимущество методики заключается в отказе от аппарата искусственного кровообращения и длительного наркоза.

Плюс этих методик – что не нужно использовать аппарат искусственного кровообращения, длительный наркоз, длительную саму даже операцию, именно для этого все и придумано, для того, чтобы минимизировать те риски для пациента, которые могут быть сказал он

Врач сообщил, что таких операций в центре Алмазова проводится около 250 в год.