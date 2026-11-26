Москва26 нояВести.Искусственный интеллект (ИИ) позволяет сэкономить 25% времени врача, если ему доверить выполнение рутинной работы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный специалист по лучевой диагностике ООО "СМ-Клиника" Леонид Анопченко.
Когда мы перекладываем на плечи искусственного интеллекта выполнение рутинных задач, наверное, можно 25% времени экономить в ряде случаевотметил он
ИИ, например, применяют для обследований органов грудной клетки при томографии и рентгенографии.
Медицинские организации передают снимки рентгенографии, маммографии и КТ на платформу. Алгоритмы отмечают участки с возможными патологиями и делают измерения, затем результаты возвращают в клинику, где уже врач формирует окончательное заключение.
Рентгенолог, минуя длительные и монотонные, не требующие больших умственных усилий, измерения, переходит сразу к мыслительному процессу. Что же это такое? Может ли это быть в данном случае пневмонией? Какой объем легкого поражен? Здесь программа читает прямо все очень детальнозаявил Леонид Анопченко
Он признал, что искусственный интеллект ошибается.
Но как часто и чаще ли, чем человек?сказал он
В ряде продуктов, особенно в анализе органов грудной клетки, в рентгене органов грудной клетки, искусственный интеллект ошибается реже, чем человек, утверждает эксперт.