ИИ позволяет сэкономить 25% времени врачу на рутинных задачах Врач Анопченко: ИИ позволяет сэкономить 25% времени на рутинных задачах

Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) позволяет сэкономить 25% времени врача, если ему доверить выполнение рутинной работы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный специалист по лучевой диагностике ООО "СМ-Клиника" Леонид Анопченко.

Когда мы перекладываем на плечи искусственного интеллекта выполнение рутинных задач, наверное, можно 25% времени экономить в ряде случаев отметил он

ИИ, например, применяют для обследований органов грудной клетки при томографии и рентгенографии.

Медицинские организации передают снимки рентгенографии, маммографии и КТ на платформу. Алгоритмы отмечают участки с возможными патологиями и делают измерения, затем результаты возвращают в клинику, где уже врач формирует окончательное заключение.

Рентгенолог, минуя длительные и монотонные, не требующие больших умственных усилий, измерения, переходит сразу к мыслительному процессу. Что же это такое? Может ли это быть в данном случае пневмонией? Какой объем легкого поражен? Здесь программа читает прямо все очень детально заявил Леонид Анопченко

Он признал, что искусственный интеллект ошибается.

Но как часто и чаще ли, чем человек? сказал он

В ряде продуктов, особенно в анализе органов грудной клетки, в рентгене органов грудной клетки, искусственный интеллект ошибается реже, чем человек, утверждает эксперт.