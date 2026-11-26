Москва26 нояВести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволяет сократить время операции и минимизировать наркозную нагрузку на организм пациента. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В частности, в хирургии использование ИИ позволяет лучше спланировать ход операции.
Есть сегодня уже такие разработки, приходящие в хирургию - планирование операции. В нейрохирургии сейчас точно так же: институт Бурденко разрабатывает такие приложения. В целом это направление позволяет перед началом операции с учетом данных, которые с визуализацией получены, спланировать сам ход операции и тем самым время операции сократить, нагрузку наркозную минимизировать и вообще, в целом, риски для пациента снизить до минимальныхрассказал Мурашко
Ранее Мурашко назвал доступность медпомощи основным преимуществом российской медицины.