Мурашко рассказал, как ИИ помогает хирургам при подготовке операций Мурашко: ИИ позволяет сократить время операции и наркозную нагрузку на организм

Москва26 ноя Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволяет сократить время операции и минимизировать наркозную нагрузку на организм пациента. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В частности, в хирургии использование ИИ позволяет лучше спланировать ход операции.

Есть сегодня уже такие разработки, приходящие в хирургию - планирование операции. В нейрохирургии сейчас точно так же: институт Бурденко разрабатывает такие приложения. В целом это направление позволяет перед началом операции с учетом данных, которые с визуализацией получены, спланировать сам ход операции и тем самым время операции сократить, нагрузку наркозную минимизировать и вообще, в целом, риски для пациента снизить до минимальных рассказал Мурашко

Ранее Мурашко назвал доступность медпомощи основным преимуществом российской медицины.