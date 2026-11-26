Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) позволяет синтезировать препараты под конкретного больного, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

По его словам, в мире существует множество программных решений, в том числе отечественных, которые позволяют разрабатывать лекарства с учетом механизмов возникновения заболеваний и особенностей патологических процессов. Такие системы помогают определять точки воздействия, включая конкретные белки и рецепторы, на которые необходимо повлиять для достижения терапевтического эффекта.

Есть такие подходы, когда идут по пути синтеза молекул тех или иных. Есть препараты, которые разрабатываются под конкретного больного, получаются данные секвенирования отметил Мурашко

Министр подчеркнул, что подобные подходы пока находятся на этапе внедрения, однако уже переходят от единичных случаев к масштабируемым методам лечения.

Также Мурашко заявил, что искусственный интеллект помогает в создании лекарств от рака и вдвое повышает выявляемость заболеваний молочной железы.