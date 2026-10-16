В Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга

В Москве впервые в России выполнили пересадку спинного мозга В Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга

Москва16 окт Вести.В Москве впервые в Российской Федерации успешно пересадили спинной мозг. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Уникальную операцию, которая продолжалась 12 часов, провели в Институте скорой помощи имени Склифосовского.

В Москве впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Уникальное хирургическое вмешательство, которое длилось 12 часов, выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского написал Сергей Собянин

Пациент, которому грозила полная обездвиженность, получил шанс на восстановление. Сейчас его самочувствие хорошее.

Собянин подчеркнул, что данная операция стала продолжением столичного проекта по трансплантации верхних конечностей.

Медицина Москвы активно налаживает связи с зарубежными специалистами, перенимает лучший мировой опыт и внедряет передовые технологии, отметил мэр. Проведенная операция – как раз пример такого сотрудничества: в ней участвовали китайские коллеги, а также был осуществлен трансфер медицинских технологий.