Директор МОНИКИ: в Подмосковье более 2 тыс. трансплантированных пациентов

В Московской области проживают более 2 тысяч людей с трансплантацией Директор МОНИКИ: в Подмосковье более 2 тыс. трансплантированных пациентов

Москва21 окт Вести.В Московской области насчитывается более 2 тысяч пациентов с трансплантированными органами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала директор Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Елена Ганеева.

По словам Ганеевой, в медучреждении намерены и дальше развивать трансплантологию.

В Московской области более 2 тысяч трансплантированных пациентов. Самая ранняя трансплантация датируется 2001 годом. Мы хотим идти дальше. Мы хотим, чтобы молодые пациенты могли получить право на продолжение жизни, мы хотим, чтобы эти пациенты рожали детей, создавали семьи заявила Ганеева

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