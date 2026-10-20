© Биологи пересаживают человеческие клетки в эмбрионы животных, чтобы научиться выращивать органы для трансплантации., Globallookpress

Москва20 окт Вести.Операции по восстановлению функций спинного мозга во всем мире пока не могут поставить на поток, сообщил президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в интервью ИС "Вести".

По его словам, основные проблемы при проведении подобных хирургических вмешательств заключаются в том, что при повреждении спинного мозга формируется рубец, через который не могут прорасти нервные волокна.

Крайне важно искать пути восстановления функций спинного мозга. Сегодня разрабатываются и применяются различные подходы: нейроинтерфейсы, при которых имплантируются электроды для стимуляции спинного мозга, трансплантация стволовых клеток, а также специальные биоматериалы. Главная проблема заключается в том, что при повреждении спинного мозга мгновенно формируется рубец – через него не могут прорасти нервные волокна… Вторая серьезная проблема – иммунный ответ и отторжение тканей. рассказал Демин

Ранее сообщалось, что московские врачи впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Уникальное хирургическое вмешательство провели специалисты в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Операция продлилась 12 часов.