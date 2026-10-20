Москва20 октВести.Операции по восстановлению функций спинного мозга во всем мире пока не могут поставить на поток, сообщил президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в интервью ИС "Вести".
По его словам, основные проблемы при проведении подобных хирургических вмешательств заключаются в том, что при повреждении спинного мозга формируется рубец, через который не могут прорасти нервные волокна.
Крайне важно искать пути восстановления функций спинного мозга. Сегодня разрабатываются и применяются различные подходы: нейроинтерфейсы, при которых имплантируются электроды для стимуляции спинного мозга, трансплантация стволовых клеток, а также специальные биоматериалы. Главная проблема заключается в том, что при повреждении спинного мозга мгновенно формируется рубец – через него не могут прорасти нервные волокна… Вторая серьезная проблема – иммунный ответ и отторжение тканей.рассказал Демин
Ранее сообщалось, что московские врачи впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Уникальное хирургическое вмешательство провели специалисты в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Операция продлилась 12 часов.