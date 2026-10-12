Россия — вторая в мире по количеству криосохраненных тел после США Россия заняла второе место в мире по числу криосохраненных людей

Москва12 окт Вести.Россия занимает второе место в мире по числу людей, тела которых были подвергнуты криосохранению в расчете на восстановление жизни с помощью технологий будущего. Как сообщил KP.RU криобиолог, директор по науке компании "КриоРус" Игорь Артюхов, в стране зафиксировано 109 таких случаев. Лидируют США — 566 человек. Всего в мире, по данным специалиста, заморожены 740 человек.

Для длительного хранения тела помещают в жидкий азот, где температура опускается до минус 196 градусов. Однако научного подтверждения возможности возвращения человека к жизни после такой процедуры пока нет. Он также отметил, что повреждение нервных клеток может начинаться еще до наступления смерти.

Наиболее сложной задачей остается восстановление головного мозга и сохранение личности приводит Артюхов

Криобиолог подчеркнул, что клонирование не способно вернуть прежнего человека: даже при полном генетическом совпадении новый организм будет обладать собственными воспоминаниями, характером и жизненным опытом. В качестве возможных решений в будущем специалист рассматривает создание цифровой модели мозга и использование электронных компонентов вместо погибших нейронов.

Некоторые результаты уже получены в экспериментах на животных. В научной работе, опубликованной в 2026 году, ученым удалось восстановить отдельные функции гиппокампа мыши после криосохранения. Однако речь шла о работе нервной ткани, а не об оживлении животного или восстановлении его сознания.

При этом исследования в области криобиологии могут найти применение в медицине независимо от перспектив оживления людей. Артюхов считает одним из важнейших направлений разработку способов длительного хранения донорских органов — это позволило бы врачам увеличить время на поиск подходящего реципиента и подготовку операции по трансплантации.