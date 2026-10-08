За рубежом заинтересованы в российской разработке по определению хромоты у коров

Российской ИИ-системой определения хромоты у коров интересуются за рубежом За рубежом заинтересованы в российской разработке по определению хромоты у коров

Москва8 окт Вести.Российские ученые разрабатывают автоматическую ИИ-систему оценки телосложения, движения и других признаков крупного рогатого скота, исходя из которых строится племенная работа и процесс контроля здоровья. Новой разработкой активно интересуются и иностранные сельхозпроизводители, сообщила директор центра "Проектный институт цифровой трансформации АПК" РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Анастасия Коперсак в интервью ИС "Вести".

Это предиктивная история, которая позволяет заранее определить, что с животным что-то не так. В динамике данная система может измерить как раз-таки биомеханику, то есть как животное двигается, и если оно двигается не по нормальной траектории. есть асимметрия, то есть, на какую даже конечность, мы можем определить, что где-то развивается хромота рассказала она

Сегодня ИИ-системой пользуются основные регионы молочного животноводства России: Московская, Рязанская и Воронежская области. Интересуются отечественный проектом и за рубежом.

Это Аргентина, Бразилия, Пакистан, Иран, то есть, это те страны, в которых также молочное животноводство развито. Единственное, с чем мы столкнемся, – это с дообучением системы под условия содержания животных и под породное разнообразие добавила Коперсак

Цифровая система позволяет сделать оценку животных более воспроизводимой. Точность автоматизированной работы превышает уже 90%, при этом на анализ уходит до 5 секунд, вместо получаса ручного мониторинга.

Ранее сообщалось, что четвертый год подряд Россия на 100% обеспечена собственным мясом.