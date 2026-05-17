Москва17 мая Вести.Первая клонированная корова на Кубани родила теленка, это произошло в агрохолдинге "Прогресс Агро". Генеральный директор комплекса Денис Серпицкий в интервью ИС "Вести" отметил важность этого события для российского животноводства.

Звездочка – девятая клонированная в России корова, но первая – по упрощенному методу. Она является точной копией буренки-рекордсменки по надоям, дававшей 18 тонн молока в год.

То, что корова смогла родить здорового теленка, говорит о том, что ее организм полностью работоспособен. Это очень большой шаг, правда, потому что это говорит о том, что можно пытаться ставить на поток подобные эксперименты отметил преподаватель факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Иван Родионов

Знаменитая мама отлично себя чувствует и впервые дает молоко, причем в тех же внушительных объемах, что и корова-рекордсменка, генетической копией которой она является. Лабораторные исследования показали, что молоко соответствует всем стандартам высшего сорта.

Получается, что мы фактически первопроходцы. Это важно для нас, для науки, для российского животноводства. По вкусу молоко от Звездочки совершенно не отличается от молока обычных животных рассказал генеральный директор "Прогресс Агро" Денис Серпицкий

Прежде чем молоко клонированной коровы появится на прилавках, государству еще предстоит выработать новые правила контроля.