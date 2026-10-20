Минздрав: гериатрическая служба в РФ пока не охватывает всех пациентов

Гериатрическая служба в России пока не охватывает всех пациентов Минздрав: гериатрическая служба в РФ пока не охватывает всех пациентов

Москва20 окт Вести.Гериатрическая служба в России пока не охватывает всех обращающихся за помощью пациентов. Об этом сообщил главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов на Всероссийском экспертном форуме по сохранению когнитивного здоровья.

По его словам, которые приводят "Ведомости", обеспеченность граждан профильными специалистами сейчас составляет 46% от норматива, а к концу 2026 г. этот показатель может упасть до 32%. Кабанов также отметил, что по регионам страны гериатры распределены неравномерно.

Ситуацию усугубляет прогнозируемый в России по итогам 2025–2026 гг. "демографический шок". За этот период численность населения в возрасте старше 60 лет может вырасти на 168000–188000 человек пояснил специалист

При этом он указал на невозможность перенаправить всех пациентов к терапевтам, поскольку в амбулаторном звене врачи и так решают множество вопросов.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева пояснила, что когнитивные функции человека иногда ухудшаются с возрастом, однако не все симптомы являются нормой.