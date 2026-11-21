Москва21 ноя Вести.Систему комплексной реабилитации людей с инвалидностью необходимо донастроить, чтобы обеспечить непрерывное сопровождение человека на всех этапах – от медицинской помощи до возвращения к обычной жизни и трудоустройства. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Екатерина Грибкова.

Сенатор отметила, что действующая система предусматривает консультирование и сопровождение, однако на практике между отдельными этапами помощи возникают разрывы.

Ее точно надо донастраивать… Сегодня вся эта маршрутизация, которая регламентирована уже приказом Минтруда России, она подразумевает консультирование, сопровождение человека на разных этапах его взаимодействия с этими системами. Например, в силу увечья, травмы, заболевания человек по факту лишается части ноги, ему нужен протез. И это непростое действие. Необходимо пройти множество ступеней от медицины: сложности операции, восстановления, перехода к медико-социальной экспертизе, получения программы реабилитации, получения сертификата. Послушайте, как много я уже перечислила сложных слов, когда обычный человек в этом совершенно ничего не понимает. И сама система маршрутизации выстроена таким образом, чтобы человек не чувствовал вот этих всех сложностей, чтобы он переходил из одной организации в другую бесшовно сказала Грибкова

По ее словам, после получения протеза человек должен перейти к следующему этапу – реабилитации, однако дальнейшее сопровождение получателя изделия обеспечивается не всегда.

Что получается на деле? К сожалению, когда такие ситуации есть, когда в социальном фонде выдан сертификат электронный на протезирование, и человек получает это изделие, а дальше он должен перейти в реабилитационный этап. И дальше социальный фонд не следит за тем, перешел он в него или нет, использует он протез или нет. Правильно ли использованы все средства федеральные на то, чтобы купить протез? Более того, а человек социализируется, а он дальше готов работать и жить обычной жизнью заявила Грибкова

В качестве примера решения этой проблемы сенатор назвала опыт Республики Коми, где организовали институт социальных кураторов.

У нас есть практика, я представляю Республику Коми. Мы это сами организовали – это институт социального куратора на базе организации социального обслуживания. Мы сделали это, потому что человека нужно было действительно за руку вести и помогать ему всячески пройти эти сложные жизненные этапы, чтобы получить по итогу не просто протез, а пользоваться им, а еще лучше быть вовлеченным в экономику и дальше работать сообщила Грибкова

Сенатор подчеркнула, что подобную практику необходимо распространять в других регионах.

Мы говорим о том, что есть проблема. Бесшовности не хватает. Этот процесс надо донастраивать, и наш комитет точно будет дальше этим вопросом заниматься… У каждого региона свои возможности. Но подход рабочий, и это подтверждает система социальных координаторов в фонде "Защитники Отечества", поэтому над этим точно надо работать, и мы будем этим заниматься и распространять эту практику по всей стране, но совместно с Минтрудом России, потому что мы не можем идти вразрез уже действующих нормативных документов. Мы должны встроиться в эту систему сказала Грибкова

Ранее председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева сообщила, что фонд передал ветеранам СВО более 3 тысяч комплектов адаптивной одежды, разработанной специально для людей с ограниченными возможностями.