Москва21 ноя Вести.Сумма электронного сертификата на приобретение протезов не всегда покрывает фактическую стоимость изделия, из-за чего людям приходится доплачивать из собственных средств. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Екатерина Грибкова.

Сенатор пояснила, что размер выплаты рассчитывается на основе стоимости аналогичного изделия по последней закупке в конкретном регионе, однако цены со временем меняются, поэтому действующий механизм не всегда позволяет учитывать актуальную рыночную стоимость.

Комитет по соцполитике особенно внимательно контролирует эту ситуацию. Есть нюансы. Ведь не просто так даже в Фонде "Защитники Отечества" есть специальная доплата разницы между стоимостью конкретного изделия и суммой по сертификату. То есть человек фактически сегодня тратит личные деньги, нежели ему предусмотрено сертификатом. Ценообразование сегодня организовано таким образом, что цена за единицу изделия берется по последней конкурентной закупке идентичного такого же изделия. То есть, если нужна коляска, то ценообразование берется за счет суммы последней такой же аналогичной купленной коляски в конкретном регионе. Но цены меняются, время идет заявила Грибкова

Грибкова сообщила, что Минтруд уже подготовил проект, который должен изменить систему определения номинала сертификата.

Минтруд России очень тщательно поработал над этим. Мы проконтролировали в ходе нашего круглого стола эту ситуацию, детально обсудили, подготовлен проект постановления, который решит этот вопрос, и мы доведем это точно до конца. Это будет изучение рынка в целом по стране для того, чтобы максимально приближенно к рыночной цене вкладывать номинал сертификата для человека сообщила Грибкова

Ранее Грибкова заявила, что систему комплексной реабилитации людей с инвалидностью необходимо донастроить, чтобы обеспечить непрерывное сопровождение человека на всех этапах – от медицинской помощи до возвращения к обычной жизни и трудоустройства.