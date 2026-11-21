Москва21 ноя Вести.В большинстве российских регионов приняты программы по замене лифтов, однако в некоторых субъектах наблюдается отставание от графиков. О мерах, которые могут помочь ускорить замену оборудования, в интервью информационной службе "Вести" рассказал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Шевченко сообщил, что Совет Федерации совместно с регионами анализирует ход реализации программ и причины задержек.

Начнем с того, что действительно эта проблема, эти вопросы, они касаются практически большинства жителей нашей страны. Главный вопрос, который возникает: сколько лифтов нужно было заменить? Сколько было заменено? На сегодняшний день эта работа идет. Почти все субъекты федерации сегодня ... приняли свои программы. По срокам замены лифтов, лифтового оборудования в регионах. И на сегодняшний день мы видим, идет отставание по некоторым регионам. Кто-то даже до сих пор не сделал контрактацию, в том числе, допустим, даже по этому году. И вот вместе с коллегами еще раз посмотрели, итоги подвели, что необходимо сделать, что необходимо доработать и какие процессы сегодня, может быть, там мешают или тормозят замену лифтов заявил сенатор

Шевченко рассказал о причинах сдвига сроков замены лифтового оборудования.

Есть объективные причины. Во-первых, мы говорим сегодня это по финансовому состоянию регионов. Причем ведь регионам разрешили сегодня использовать ту часть, которая списывается сегодня с бюджетных кредитов, использовать, в том числе, на модернизацию и замену лифтов. Мы берем по 2025 году: таких регионов было семь, которые использовали эти средства, а в 2026-м – порядка 25, и мы смотрим на следующий год, это порядка уже 32 регионов, которые тоже готовы это делать. Мы думаем, что это обязательно ускорит этот процесс сообщил он

Кроме того, сенатор указал на необходимость поддержки отечественных лифтостроительных предприятий.

В то же время еще одна задача – это лифтовые заводы. При существующей ставке банка – очень высокий процент, к сожалению. Заводы-производители говорят, что мы просим тоже поддержки для производства, чтобы у нас была возможность сегодня с регионами работать на так называемые длинные программы сказал Шевченко

Сенатор подчеркнул, что решение проблемы должно быть комплексным и включать не только загрузку российских производителей, но и поддержку сервисных организаций.

Мы считаем, что это должно быть комплексное решение. Первое – это действительно загрузка наших отечественных заводов. У них есть сегодня хорошие мощности, и хочется отметить, что лифтовые заводы Российской Федерации сегодня на очень высоком уровне. Это и по качеству, и по тому количеству, которое необходимо. Необходима также поддержка и компаниям, которые занимаются настройкой, или, что называется, сервисные компании, которые есть сегодня в регионах заявил Шевченко

Он также отметил, что при массовой замене лифтов может возникнуть нехватка специалистов для установки и наладки оборудования.

Мы сегодня обсуждали – стоимость лифта сегодня примерно сравнялась со стоимостью его замены. То есть, если мы говорили раньше, было два года назад там 60 на 40, то сегодня уже цифра доходит 50 на 50. Это еще один вопрос. Если все регионы соберутся менять лифты одновременно не в 2027-м, а в 2028–2029 годах, то возникнет вопрос, а сегодня даже нет самих лифтов, их сделают заводы-производители, кто будет заниматься пуском, наладкой в регионах. Во-первых, это может увеличить цены, потому что сегодня нет конкуренции... И, во-вторых, как это скажется на качестве? То есть очень комплексное мероприятие сообщил Шевченко

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что 70 тысяч лифтов в многоквартирных домах по всей России должны быть заменены к 2030 году в связи с истечением срока их эксплуатации.