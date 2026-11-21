В Совфеде считают, что нужно учитывать мнение жителей при благоустройстве дворов Сенатор Шевченко: жители должны иметь выбор вариантов при благоустройстве дворов

Москва21 ноя Вести.При благоустройстве дворов следует учитывать мнение жителей и давать им возможность выбирать интересующие их дополнительные спортивные, игровые или досуговые площадки. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета СФ по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

По его словам, не стоит предлагать лишь стандартный перечень зон во дворе дома, необходимо позволить жителям самим решать, что будет на придомовой территории.

В зависимости от того, чем бы хотели заниматься люди в отдельно взятом дворе: к примеру, шахматная школа, баскетбольная площадка или что-то еще. Для утверждения этой площадки должен быть некий совет дома, который должен определять, что они хотят видеть отметил Шевченко

По его словам, комитет собственников, управляющая компания или активные жильцы могут инициировать согласование новой площадки и предлагать варианты ее размещения. Тогда дворы станут комфортными и будут отвечать потребностям живущих в них людей, добавил сенатор.