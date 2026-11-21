Москва21 нояВести.В России нужно сохранять и развивать голубеводство, призвал сенатор Айрат Гибатдинов в интервью агентству ТАСС.
Он также добавил, что можно бесплатно предоставлять землю под голубятни.
Считаю, что вопрос сохранения голубятен и развития голубеводства заслуживает внимания на федеральном уровне ... В частности, [надо] рассмотреть возможность законодательного закрепления упрощенного порядка предоставления земельных участков гражданам в безвозмездную аренду для размещения голубятен – при соблюдении санитарных норм, требований безопасности и благоустройствапояснил сенатор
Гибатдинов напомнил, что голубеводство является традицией и частью дворовой культуры. Это увлечение объединяет поколения и учит бережно относиться к животным.
Одновременно с этим сенатор отметил, что сейчас у владельцев голубятен могут возникать проблемы с оформлением земли, что может приводить к ликвидации голубятен, как это произошло в Ульяновке, на улице Варейкиса, уточнил Гибатдинов.