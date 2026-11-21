Сенатор Гибатдинов: землю под голубятни можно давать в безвозмездную аренду

Сенатор призвал сохранять голубеводство и бесплатно давать землю под голубятни Сенатор Гибатдинов: землю под голубятни можно давать в безвозмездную аренду

Москва21 ноя Вести.В России нужно сохранять и развивать голубеводство, призвал сенатор Айрат Гибатдинов в интервью агентству ТАСС.

Он также добавил, что можно бесплатно предоставлять землю под голубятни.

Считаю, что вопрос сохранения голубятен и развития голубеводства заслуживает внимания на федеральном уровне ... В частности, [надо] рассмотреть возможность законодательного закрепления упрощенного порядка предоставления земельных участков гражданам в безвозмездную аренду для размещения голубятен – при соблюдении санитарных норм, требований безопасности и благоустройства пояснил сенатор

Гибатдинов напомнил, что голубеводство является традицией и частью дворовой культуры. Это увлечение объединяет поколения и учит бережно относиться к животным.

Одновременно с этим сенатор отметил, что сейчас у владельцев голубятен могут возникать проблемы с оформлением земли, что может приводить к ликвидации голубятен, как это произошло в Ульяновке, на улице Варейкиса, уточнил Гибатдинов.