Москва28 авг Вести.Государству необходимо поддерживать и развивать отечественные породы лошадей, а также заниматься их селекцией. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев во время визита на старейший из действующих конезаводов в РФ.

Он добавил, что такие места являются национальным достоянием нашей страны.

Это история, национальное достояние нашей страны. И очень хотелось бы все это восстановить. И обратить внимание государства, что необходимы наши именно породы лошадей, а их выведено немало, включая тяжеловозов. Надо это поддерживать и развивать, чтобы сохранять генетику и заниматься селекцией заявил Гордеев

Ранее сообщалось о возросшем спросе на лошадей в РФ. В сельской местности РФ граждане стали чаще покупать лошадей после подорожания бензина. Особенно эта тенденция заметна в регионах с плохими дорогами и удалёнными населенными пунктами.