Володин отнес к задачам депутатов сохранение электротранспорта в регионах Володин указал на важность сохранения городского электротранспорта в регионах

Москва26 авг Вести.Городской электротранспорт повышает качество жизни граждан и может составить конкуренцию автобусам и маршрутным такси. Его развитие в регионах также относится к задачам депутатов Госдумы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Он отметил, что развитие городского электротранспорта требует того, чтобы его наличие учитывалось при проектировании новых микрорайонов.

Что касается предложения регионам, чтобы они постарались максимально сохранить городской электротранспорт, эта возможность есть. Для всех очевидно, что это и комфортный вид транспорта, экологичный. Поэтому наша задача – постараться сделать все для того, чтобы такие условия были созданы, и законодательно обеспечить ее решение считает Володин

Председатель Госдумы добавил, что только один трехсекционный трамвай может заменить до 200 легковых автомобилей. А современные российские троллейбусы способы проходить до 40 километров без дополнительной подпитки. Использование электротранспорта позволит снизить загазованность и сократит время заторов на дорогах.