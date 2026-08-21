Володин: надо сделать все, чтобы сохранить трамваи и троллейбусы на дорогах РФ Володин призвал не отказываться от трамваев и троллейбусов

Москва21 авг Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сохранить и модернизировать городские трамваи и троллейбусы. По его словам, у этих видов транспорта есть очевидные преимущества и серьезные перспективы развития.

Надо постараться сделать все для сохранения этих видов транспорта. У них большая перспектива … Преимущества трамвая и троллейбуса очевидны. Просто надо заняться их модернизацией, используя новые технологии и подходы написал Володин в мессенджере MAX

По словам председателя Госдумы, за последние годы в ряде регионов уже удалось провести частичную модернизацию городского электротранспорта, прежде всего трамвайной сети. В 2026 году эта работа продолжается в восьми региональных центрах - Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Курске, Липецке, Ярославле, Краснодаре и Перми.

Володин считает, что проект модернизации необходимо продлевать и расширять число его участников. Он отметил, что трамвай, особенно при наличии выделенных путей, может взять на себя основную нагрузку по перевозке пассажиров и обеспечить высокую скорость передвижения по улицам, перегруженным автомобилями. При этом, по его словам, модернизация трамвайной инфраструктуры обходится значительно дешевле, чем строительство подземного метро.

Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что рельсовый электротранспорт сохранит роль одного из ключевых элементов транспортной инфраструктуры в ближайшие сто лет, несмотря на развитие безрельсового транспорта.