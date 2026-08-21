Володин раскритиковал закрытие трамвайных и троллейбусных маршрутов Володин призвал сохранять и развивать троллейбусные и трамвайные маршруты

Москва21 авг Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал закрытие трамвайных и троллейбусных маршрутов и их замену автобусами и электробусами. Он призвал сохранять и развивать городской электротранспорт.

За последние 15 лет количество троллейбусов снизилось на 31,5%, трамвайных вагонов – на 20,5%. Это плохо написал Володин в своем канале в MAX

Он привел статистику: по состоянию на 2025 год трамвайные маршруты сохранились в 64 городах России, их насчитывается более 450. Троллейбусное сообщение действует в 75 городах, где работает порядка 600 маршрутов.

Важно делать все, чтобы их не только сохранить, но и развивать подчеркнул председатель Госдумы

В первую очередь это касается выделенных линий, которые позволяют увеличить скорость движения общественного транспорта и избежать задержек в пробках, добавил Володин.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил положительные тенденции в сфере общественного транспорта в России. Вместе с тем глава государства указал, что проблем в этой сфере все еще немало.