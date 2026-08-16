Профессор ответил, будет ли актуален рельсовый транспорт в ближайшие сто лет Профессор рассказал, будут ли актуальны электрички и трамваи в 22-м веке

Москва16 авг Вести.Рельсовый электротранспорт останется ключевым элементом транспортной инфраструктуры на ближайшие сто лет, несмотря на развитие безрельсовых машин. Такое мнение озвучил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, ординарный профессор, к.т.н. Михаил Блинкин.

Для городов с многомиллионным населением, таких как Москва, эта инфраструктура незаменима, уверен он.

Электротранспорт в рельсовой триаде – это метрополитен, трамваи и электрички смешанного сообщения, город-пригород. Это на ближайшие 100 лет железно. И больше того, крупнейшие города, где многомиллионное население, как Москва, без этого, конечно, жить не сможет заявил Блинкин

Профессор признался, что к массовому производству электромобилей он относится скептически. В реалиях российской зимы иногда на первый план встает капризный элемент любого электротранспорта – аккумуляторная батарея.

Очень смешное ограничение, когда дорогой замечательный автомобиль, еще экологически чистый, а в -30 градусов не ездит. Все в нем хорошо, только не едет. Технологии не стоят на месте. Утверждают, что эта проблема, связанная с эксплуатацией электромобиля при сильных минусовых температурах, вроде бы уже преодолена отметил нюанс профессор

По его словам, усилия следует приложить в развитии современного общественного электротранспорта.

Если эти усилия будут приложены в таком сегменте, как, скажем, электробусы, то это замечательно. У нас есть много замечательных сегментов, где электромобили – в самых разных [сферах]: от погрузчиков до автобусов, – принесут какую-то пользу. В массовый электромобиль, который будет в миллионах экземпляров я просто не верю. Но усилия ученых во всех случаях не бессмысленны. На самом деле, черт знает, на что они переключатся, а может, завтра они будут заниматься водородными движками? Я же не знаю. Может быть будет изобретен электромобиль, но он не будет требовать редкоземельных металлов типа лития заключил Блинкин

Ранее эксперт ответил, стоит ли покупать электромобиль на фоне дефицита топлива.