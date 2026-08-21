Москва21 авг Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие трамвайных маршрутов и ликвидация выделенных путей ради строительства торговых и развлекательных центров является ошибкой.

По его словам, последствия таких решений впоследствии будет невозможно исправить. Володин отметил, что жители городов понимают важность сохранения электротранспорта и обращаются к властям с просьбами вмешаться в ситуации, когда трамвайные маршруты закрывают.

Тот, кто закрывает выделенные пути трамваев, ликвидирует маршруты городского электротранспорта, вместо депо строит торговые и развлекательные центры, совершает ошибку написал Володин в канале MAX

Он подчеркнул преимущества трамваев и троллейбусов и призвал заниматься их модернизацией с использованием современных технологий и подходов.

По мнению Володина, развитие электротранспорта в конечном счете может оказаться более эффективным решением для городов, чем отказ от существующей инфраструктуры в пользу коммерческой застройки.

Ранее Володин заявил ИС "Вести", что при развитии инфраструктуры в любом большом городе необходимо выделять место под трамвайные пути.