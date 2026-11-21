Россиянам рассказали о возможности оформить участок под унаследованный дом Депутат Гаврилов: участок под унаследованный дом можно оформить бесплатно

Москва21 ноя Вести.Гражданин, унаследовавший жилой дом, может бесплатно оформить государственный или муниципальный участок под ним. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, соответствующее право закреплено в 4-ом пункте статьи 3 Федерального закона №137-ФЗ.

Начните с проверки сведений о доме и земле. Понадобятся свидетельство о праве на наследство и выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о зарегистрированном праве на дом. Дату возникновения права прежнего владельца помогут подтвердить старый договор купли-продажи, свидетельство о собственности, архивный акт или вступившее в силу решение суда сказал Гаврилов

Он уточнил, что информацию о пользовании землей можно найти в акте о предоставлении участка, похозяйственной книге, старом свидетельстве, плане участка, а также архивных записях.

Вместе с тем оформить участок можно и при отсутствии в ЕГРН сведений о виде разрешенного использования земли, сказал депутат.

Этот подход подтвержден пункте 8 тематического обзора Верховного суда №20/2026 от 11 ноября 2026 года. В нем Верховный суд указал, что наследник, принявший дом и зарегистрировавший право на него, вправе бесплатно получить участок даже при отсутствии в ЕГРН сведений о его разрешенном использовании резюмировал он

Ранее юрист Александр Манько сообщил, что россияне имеют возможность восстановить пропущенный срок вступления в наследство.