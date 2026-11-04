Россиянам объяснили, как вернуть упущенное наследство Юрист Манько: пропущенный срок вступления в наследство можно восстановить

Москва4 ноя Вести.Россияне имеют право восстановить пропущенный срок вступления в наследство. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Александр Манько.

Отсутствие контактов, проживание в другой стране или ситуация, когда другие наследники намеренно скрыли от вас факт смерти, признаются уважительной причиной объяснил эксперт

По его словам, в первую очередь важно собрать необходимые доказательства: переписки, билеты или свидетельские показания.

Манько указал на наличие двух способов восстановить право на наследство. Как уточнил эксперт, если остальные наследники не возражают, вопрос решается без обращения в суд. Для этого нужно предоставить нотариусу письменное согласие и оформить свою долю, добавил юрист. При этом, подчеркнул Манько, если договориться не удалось, необходимо подать иск о восстановлении срока принятия наследства и признании себя принявшим его.

Эксперт также обратил внимание, что гражданин должен обратиться за восстановлением срока в течение шести месяцев после того, как узнал о смерти родственника и понял, что имеет право на наследство.