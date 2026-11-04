Москва4 нояВести.Россияне имеют право восстановить пропущенный срок вступления в наследство. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Александр Манько.
Отсутствие контактов, проживание в другой стране или ситуация, когда другие наследники намеренно скрыли от вас факт смерти, признаются уважительной причинойобъяснил эксперт
По его словам, в первую очередь важно собрать необходимые доказательства: переписки, билеты или свидетельские показания.
Манько указал на наличие двух способов восстановить право на наследство. Как уточнил эксперт, если остальные наследники не возражают, вопрос решается без обращения в суд. Для этого нужно предоставить нотариусу письменное согласие и оформить свою долю, добавил юрист. При этом, подчеркнул Манько, если договориться не удалось, необходимо подать иск о восстановлении срока принятия наследства и признании себя принявшим его.
Эксперт также обратил внимание, что гражданин должен обратиться за восстановлением срока в течение шести месяцев после того, как узнал о смерти родственника и понял, что имеет право на наследство.