Депутат Гаврилов разъяснил, что даритель может вернуть квартиру после оформления

Депутат Гаврилов перечислил четыре основания для отмены дарственной Депутат Гаврилов разъяснил, что даритель может вернуть квартиру после оформления

Москва26 окт Вести.Депутат Госдумы, председатель комитета палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил "Российской газете" основания, по которым собственник может вернуть себе подаренную квартиру.

Даритель может добиться отмены дарения квартиры даже после регистрации права нового собственника.

Для отмены договора дарения необходимы основания, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. Их несколько.

Первое основание – если одаряемый покушался на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого родственника или умышленно причинил самому дарителю телесные повреждения. В случае если одаряемый умышленно лишил дарителя жизни, требовать отмены договора в суде могут наследники дарителя.

Второе основание возникает, когда подаренная вещь имеет для дарителя большую неимущественную ценность. Например, подарена была семейная реликвия, а одаряемый обращается с ней так, что вещь может быть утрачена.

Кроме того, суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом с нарушением законодательства о банкротстве.

Для этого подарок должен быть сделан за счет средств, связанных с предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев перед объявлением дарителя банкротом разъяснил Гаврилов

И последнее: отменить дарение может даритель, переживший одаряемого, если такое право прямо предусмотрено договором.