Юрист пояснил, когда можно оспорить завещание через суд Адвокат Олифир: завещание оспаривается только после смерти наследодателя

Москва22 окт Вести.Оспаривание завещания возможно лишь после смерти наследодателя, заявил адвокат Андрей Олифир.

В беседе с NEWS.ru юрист подчеркнул, что недействительное завещание бывает ничтожным и оспоримым. Первое автоматически теряет свою силу при нарушении составления. Во втором случае завещание сохраняет свою силу до решения суда, а факт нарушения должен подтверждать истец.

Закон разрешает оспорить завещание только после смерти наследодателя. Исключение касается совместного распоряжения супругов, которое каждый из них вправе опротестовать при жизни. Иск подает тот, чьи права документ нарушил, обычно наследник по закону рассказал Олифир

Он отметил, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы при любом содержании завещания имеют право получить не менее половины от причитающегося имущества по закону.

Ранее юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил о необходимости указывать контакты наследника в завещании.