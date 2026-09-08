Юрист напомнил о необходимости в завещании указывать контакты наследника Юрист Хаминский: в завещании нужно указывать контакты наследника

Москва8 сен Вести.В завещании нужно обязательно указывать контакты наследника. Эту рекомендацию в беседе с RT дал юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист отметил, что наследодатель вправе оставить свое имущество кому угодно, в том числе другу, который даже не знает о существовании завещания. При этом сообщать ему об этом заранее не обязательно, продолжил специалист.

Он пояснил, что наследственное дело открывается после обращения заинтересованного лица, например родственника умершего или другого наследника.

После этого нотариус проверяет сведения в единой информационной системе нотариата и устанавливает, составлял ли умерший завещание и каково его содержание. Если в нем указан друг, нотариус должен известить его об открывшемся наследстве, если ему известно место его жительства или работы пояснил он

Хаминский обратил внимание на то, что нотариус не обязан разыскивать наследника по всему миру.

Поэтому завещателю лучше не рассчитывать на то, что нотариус после его смерти будет занят поисками наследника, а прямо в завещании указать место жительства и контакты наследника посоветовал юрист

Кроме того, завещатель может назначить душеприказчиком, исполнителем завещания, как самого наследника, так и иное лицо, не сообщая при этом содержание завещания, сделав его закрытым, рассказал юрист.

Ранее сообщалось, что существует два вида вступления в наследство – по завещанию и по закону.