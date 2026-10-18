Москва18 окт Вести.В РФ "Главрыбвод" - головное предприятие в системе Рыболовства. В организацию входят предприятия производственно-посадочного материала. Государственные некоммерческие предприятия работают за счет собственных средств. Новый законопроект изменит ситуацию, заявил ИС "Вести" председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Кашин.

[Заводов производственно-посадочного материала], … стало меньше, чем было до 1992 года, значительно меньше. В этой связи все, что мы производим, производится за счет некоммерческих предприятий, которые входят в систему "Главрыбвод". Это некоммерческие государственное бюджетные учреждения, но они производят эту работу за свой счет. Данный законопроект расширяет возможности этих предприятий, и разрешает использовать соответствующие бюджетные средства на формирование, содержание и ремонт маточных стад. ... Мы не забираемся в бюджет дальше, что в этой программе есть. И в программе "Главрыбовода" есть около 4,6 млрд [рублей]