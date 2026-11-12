В Госдуму внесен законопроект о возвращении изъятой у браконьеров рыбы в природу

Депутаты предлагают возвращать изъятую у браконьеров рыбу в водоемы В Госдуму внесен законопроект о возвращении изъятой у браконьеров рыбы в природу

Москва12 ноя Вести.Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым внесла на рассмотрение палаты проект изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", которым предлагается разрешить возвращать всю изъятую у браконьеров живую рыбу в естественную среду обитания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев.

Цель поправок – защитить природные и экономические интересы страны, обеспечить справедливое возмещение вреда, который наносят природе браконьеры пояснил он

Парламентарий напомнил, что сейчас вся изъятая у браконьеров живая рыба подлежит уничтожению. По его данным, за пять лет таким образом было потеряно более 1000 тонн улова. Кроме того, отметил Пискарев, браконьеры далеко не во всех случаях возмещают причиненный природе ущерб.

Народные избранники же предлагают возвращать живую рыбу в водоемы, а пригодную к употреблению рыбу направлять на реализацию. При этом запрет на оборот краснокнижной рыбы и продукции из нее сохранится.

Законопроект также обязывает выплачивать компенсацию за нанесенный природе ущерб всю цепочку: самих браконьекров, скупщиков улова, перевозчиков, переработчиков.

Открытость и прозрачность вводимых процедур позволит снизить коррупционные риски, считают депутаты.