В Госдуме заявили об гибели почти всей рыбы в реках Тюменской области Депутат Панова: массовая гибель рыбы произошла в реках Тюменской области

Москва27 авг Вести.Рыба почти полностью исчезла в реках на территории Тюменской области, в регионе также наблюдается дефицит кормовой базы – потери доходят до 95%. Об этом заявила руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.

В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Иртыше, Тавде, Исети.. Есть у Росрыболовства комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, но планов по Туре на данный момент в ней нет. А без помощи пострадавшие реки сами себя будут очень долго зарыблять написала депутат в своем Telegram-канале

Она добавила, что "сорные" виды рыб могут восстановиться примерно через четыре года, стерлядь – через шесть лет, а нельме потребуется не меньше восьми.