Москва27 авгВести.Рыба почти полностью исчезла в реках на территории Тюменской области, в регионе также наблюдается дефицит кормовой базы – потери доходят до 95%. Об этом заявила руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.
В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Иртыше, Тавде, Исети.. Есть у Росрыболовства комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, но планов по Туре на данный момент в ней нет. А без помощи пострадавшие реки сами себя будут очень долго зарыблятьнаписала депутат в своем Telegram-канале
Она добавила, что "сорные" виды рыб могут восстановиться примерно через четыре года, стерлядь – через шесть лет, а нельме потребуется не меньше восьми.