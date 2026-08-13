Москва13 авг Вести.В Тюменской области сложилась довольно аномальная ситуация в этом году – нехарактерный дождевой паводок охватил очень большие территории. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

По его словам, основная проблема заключается в том, что в тех местах, где паводки не ожидаются, они приносят больше ущерба и разного рода неприятностей, в частности связанных с качеством воды.

В Тюменской области это, конечно, аномалия. Такого давно не было, и, конечно, придется долго теперь разбираться, что же это такое: изменился ли климат и все это будет довольно часто, или мы… столкнулись с очень редким, сильным, опасным событием. Такое случается на реках время от времени. Это вот особенность наших рек рассказал гидролог

По последним данным, уровень воды в реке Тура в Тюменской области опустился на два сантиметра, однако все еще остается выше отметки "опасное явление". Сейчас уровень воды в реке составляет 853 сантиметра.