В Тюменской области фиксируют снижение уровня воды в реках Моор: уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает снижаться

Москва12 авг Вести.Вода в реке тура в Тюмени опустилась на два сантиметра за прошедшие сутки, но все еще остается выше отметки "опасное явление". Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Сейчас уровень воды в туре составляет 853 сантиметра.

За сутки уровень воды в Туре в Тюмени опустился на два сантиметра и составляет 853 см. Это по-прежнему выше отметки "опасное явление" (850 см). Река Тавда также продолжает снижение: за сутки – минус два сантиметра написал глава региона

Вместе с тем в Ярковском округе фиксирует подъем воды на 1 сантиметр. Это может свидетельствовать о пике паводка, отметил Моор.

В трех муниципалитетах остаются подтопленными 151 жилой дом и 2056 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуировано 66 человек, 41 житель находится в пунктах временного размещения, остальные – у родственников.

Из зоны подтопления вышло 32 жилых дома. В таких случаях сотрудники спецслужб по заявкам жителей будут откачивать воду и просушивать участки и помещения.