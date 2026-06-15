Прокуратура начала проверку сообщений о гибели рыбы в Москве-реке

Гибелью рыбы в Москве-реке заинтересовалась прокуратура Прокуратура начала проверку сообщений о гибели рыбы в Москве-реке

Москва15 июн Вести.По информации о гибели рыбы в Москве-реке на юге российской столицы организована проверка, сообщает городская прокуратура. На месте работают специалисты, отобраны пробы воды для установления точных причин случившегося.

Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы организовала проверку информации о гибели рыбы в Москве-реке на юге столицы. К проверке привлечены специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, ГПБУ "Мосэкомониторинг говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Ранее на большое количество мертвой рыбы в акватории реки обратили внимание жители района Нагатино-Садовники, после чего они обратились в уполномоченные органы.