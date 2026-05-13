После загрязнения реки Очаковка в Москве начата проверка

Москва13 мая Вести.Организована проверка информации о загрязнении реки Очаковка в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Разбирательство проводят сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы.

К проверке привлечены специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы и ГУП Мосводосток, отобраны пробы воды отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В прокуратуре подчеркнули, что установление причин и обстоятельств загрязнения реки Очаковка взяты на контроль. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.