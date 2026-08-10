На водоеме в Ярославской области зафиксирована массовая гибель рыбы

В Ярославской области жители пожаловались на массовую гибель рыбы На водоеме в Ярославской области зафиксирована массовая гибель рыбы

Москва10 авг Вести.В Волковском ручье под Рыбинском Ярославской области зафиксирована массовая гибель рыбы. О происшествии очевидцы рассказали в соцсетях, опубликовав фото тысяч всплывших тушек.

Как сообщает ГТРК "Ярославль", в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования отреагировали на ситуацию. Уже отобраны пробы воды для лабораторного анализа.

Информацию также направили в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства говорится в сообщении

В организации должны принять необходимые меры реагирования и установить причины произошедшего.