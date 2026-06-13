На ферме в Тверской области зафиксирована массовая гибель рыбы осетровых пород

Фермер из Удомли рассказал о гибели белуги, ущерб оценивается в 30 млн руб. На ферме в Тверской области зафиксирована массовая гибель рыбы осетровых пород

Москва13 июн Вести.На экоферме в городе Удомля Тверской области отмечена массовая гибель рыбы осетровых пород. Владелец уверен, что все произошло из-за жары, пишет SHOT.

По словам хозяина фермы, у него уже погибло 45 особей белуги, которая считается редкой рыбой, а ее икра – деликатесом из-за сложности ее добычи.

Он пояснил, что в связи с 30-градусной жарой в садке начался стремительный рост тины и водорослей, из-за чего снизился приток чистой воды и кислорода. В результате рыбы начали задыхаться.

Владелец оценивает нанесенный ущерб, в том числе упущенную выгоду, примерно в 30 миллионов рублей.